Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun can verdiği yangında 2 tutuklama

Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği bina yangınında gözaltındaki 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki apartmanda 5 Haziran'da çıkan, anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği yangına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan binanın müteahhidi, yöneticisi, şantiye şefi, yapı denetim sorumlusu ve inşaat mühendisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

YAPI DENETİM SORUMLUSU VE MÜTEAHHİDE TUTUKLAMA

Şüphelilerden yapı denetim sorumlusu B.C. ve müteahhit M.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda 5 Haziran'da çıkan yangının ardından hastaneye kaldırılan 17 kişiden anne Bircan Çavdar (36) ile çocukları Yunus Emre (12), Elif (10) ve Zeynep (4) hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.