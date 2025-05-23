Diyarbakır'da baba ve oğulun yakılmasıyla ilgili 4 şüpheli tutuklandı

İstanbul
Diyarbakır'da yanmış halde cansız bedenleri bulunan baba-oğul cinayetine ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı.
Sur ilçesi Erveni Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta kamyonetle birlikte Remzi Sati (50) ve oğlu Muhammed Sati'nin (15) cansız bedenleri, yanmış halde bulunmuştu.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüphelinin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 4’ü, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 2’si adli kontrol hükümlerince 3 kişi serbest bırakıldı.