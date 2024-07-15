Diyarbakır’da bina çöktü: Vatandaşlar kaçıştı!

15 Temmuz 2024 18:59 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 19:03

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

Trump'a bir müjdeli haber de "gizli belge" davasından geldi

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde depremde ağır hasar gören bina, yıkım çalışmaları esnasında çöktü. Çevredeki vatandaşlar ise etrafa kaçıştı.

YIKIM ESNASINDA ÇÖKTÜ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden Diyarbakır’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde ağır hasarlı bir bina yıkım esnasında çöktü. Yıkımı izleyen vatandaşlar, binanın çökmesiyle kaçarak uzaklaştı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.