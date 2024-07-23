Diyarbakır'da deprem! AFAD ilk verileri açıkladı

23 Temmuz 2024 20:37 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 20:46

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Diyarbakır'da 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Kısa süreli korku ve paniğe neden olan depremin merkez üssü Dicle ilçesine bağlı Gelincik yerleşim yeri olarak açıklandı.

ÇEVRE İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem Diyarbakır'ın ilçeleri başta olmak üzere, çevre yerleşim yerlerinde de hissedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.3 olarak duyurdu. 20.22'de olan deprem, 2.7 kilometre derinlikte hissedildi.

SON DEPREMLER...

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Bursa, Yalova, Elazığ, Bolu, Alanya, Afyonkarahisar, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...