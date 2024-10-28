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Diyarbakır'da dini nikahlı karısını öldüren zanlı cezaevine gönderildi!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Ekim 2024 18:40 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 18:42
Diyarbakır&#039;da dini nikahlı karısını öldüren zanlı cezaevine gönderildi!

Diyarbakır'da dini nikahlı karısını tabancayla öldüren zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın dini nikahlı eşini silahla kovaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı...

Diyarbakır​'ın merkez Kayapınar​ ilçesinde dini nikahlı karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta 22 Ekim'de Evin Demirtaş'ın tabancayla öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demirtaş'ın bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen dini nikahlı eşi Abdullah Ş. gözaltına alındı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Abdullah Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

KOVALAMACA ANLARI KAMERADA

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Ekim'de silahlı saldırıya uğrayan Evin Demirtaş hayatını kaybetmiş, saldırgan dini nikahlı eşinin kadını silahla kovaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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