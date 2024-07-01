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Diyarbakır'da facia! Yolcu minibüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Temmuz 2024 03:48 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 03:50

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde şehir içi yolcu minibüsünün çarptığı 2 kişiden 1’i hayatını kaybetti, yanlarındaki küçük kız çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu. Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesinde gece saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.E. kontrolündeki şehiriçi yolcu minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Ahmet M. (45) ile ağabeyi Mehmet M.’ye (53) çarptı. 

Kaza esnasında Ahmet M.’nin kızı Semanur M. ise yara almadan kurtuldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da facia! Yolcu minibüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - 1. Resim

Sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Ahmet M., burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, ağabeyi Mehmet M.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Ahmet M.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na götürüldü.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlatırken, gözaltına alınan sürücü Y.E.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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