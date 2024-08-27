Diyarbakır'da günlerdir aranıyordu! Murat Yıldız'ın cansız bedeni bulundu

27 Ağustos 2024 15:40 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 15:45

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Murat Yıldız, cumartesi günü ile gitmek için evden çıktı. Yıldız’ın ailesi bir çocuklarından haber alamayınca durumu ekiplere bildirdi.

Murat Yıldız'ın ailesinin ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, Akpınar Mahallesi’nde Dicle Nehri kenarında Yıldız’a ait olduğu değerlendirilen elbiseler bulundu.

CANSIZ BEDENİ DİCLE NEHRİ'NDE BULUNDU

Devam eden çalışmalarda Yıldız’ın cansız bedeni Korukçu Mahallesi’nde Dicle Nehri’nde bulundu. Yıldız’ın cesedi otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

NARİN GÜRAN'DAN 7 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

Öte yandan Türkiye'nin günlerdir konuştuğu kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Son çalışmalara ilişkin bilgi veren anne Yüksel Duran, şu anda gözaltı olmadığını dile getirerek "Beni de götürüyorlar, babasını da, komşuları da, çocukları da, ağabeyini de götürüyorlar." dedi. Bütün ailesinin mahvolduğunu da sözlerine ekleyen anne, "Diyemiyoruz bu yaptı, şu yaptı" ifadelerini kullandı.