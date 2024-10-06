Diyarbakır'da Hilal Kar'ı sokak ortasında katletmişti! Aylar sonra barakada yakalandı

06 Ekim 2024 09:29 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 09:37

Diyarbakır’da ekipler, dini nikahlı eşi Hilal Kar'ı katledip kayıplara karışan cinayet zanlısı M.D.'nin peşine düştü. Yürütülen çalışma sonucunda M.D. aylar sonra saklandığı barakada yakalandı.

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Diyarbakır'da 23 Haziran 2024 günü Bağlar İlçesinde yaşanan olayda; M.D. isimli şahıs, dini nikahlı eşi 33 yaşındaki Hilal Kar'ı katletti. Cinayetin ardından kayıplara karışan M.D.'nin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olaydan sonra sürekli araç değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan M.D., Sur ilçesinin kırsal bölgelerine doğru kaçtığı tespit edildi. Cinayet Büro ekipleri, yoğun araştırmalar sonucunda failin izini Sur ilçesindeki tarihi On Gözlü Köprü yakınlarında buldu.

SÜREKLİ KILIK DEĞİŞTİRDİ

Şüphelinin olaydan sonra kılık değiştirdiği, sürekli şapka taktığı ve günlük hayatında bisiklet kullanarak dikkat çekmemeye çalıştığı belirlendi. Kaldığı barakayı tespit eden ekipler, operasyon düzenleyerek M.D.’yi yakaladı.

ŞAPKA VE BİSİKLETLE KAMUFLE OLDUĞU ANLAR KAMERADA

Olay günü şüpheli M.D., imam nikahlı birlikte yaşadığı Hilal Kar’ı kıskançlık krizine girerek tabancayla vurup ardından hızla olay yerinden kaçtığı anlar ve şapka ile bisikletle kamufle olduğu anlar Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ne (KGYS) yansıdı.