Diyarbakır’da ilginç olay! Aynı ATM 1 ay içinde üç kez parçalandı

Diyarbakır'da bir bankanın ATM'sinde ilginç olay yaşandı. Aynı ATM bir ay içerisinde üç kez parçalandı.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bir bankanın ATM'si son bir ay içerisinde 3 kez tahrip edilerek kullanılamaz hale geldi.



AKLİ DENGESİNİN YERİNDE OLMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Olay, Yenişehir ilçesi Hintli Baba Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, burada bulunan bir ATM, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kişi tarafından son bir ay içerisinde üç kez tahrip edildi. ATM'den para çekmek isteyen vatandaşlar mağdur olurken, yetkililer benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.