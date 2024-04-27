Diyarbakır'da İtalyanlar halay çekerken soyuldu

27 Nisan 2024 15:32 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 15:49

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti!

Dikkat! Sizin de başınıza gelebilir... Hırsızların yeni yöntemi 'pes' dedirtti!

Erasmus Projesi kapsamında 10 kişilik İtalyan grup Diyarbakır'a geldi. Ongözlü Köprü'nün üstünde halay çeken gruptan birisi hırsızların hedefi oldu. Hırsızlar, bir turistin cebinden telefonunu çaldı.

Cep telefonunun olmadığını fark eden 18 yaşındaki Linda Ugolini, telefonunu düşürdüğünü zannetti fakat halay anını videoya çeken arkadaşı görüntülerde hırsızı fark etti.

GÖTÜNTÜLERİ İZLEYEN EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, videoyu inceleyerek telefonu çalan şüpheli ile ilgili araştırmalara başladı.

Tarihi surlar içerisinde yankesicilerin izini süren ekipler, uçuştan bir gün önce şahısları tespit etti.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, telefonu çalan 3 şahsı ve telefonu sattıkları 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda cep telefonu ele geçirilerek, sahibine uçuşa bir gün kala teslim edildi.

Linda'nın görevlilere teşekkür ederek, ev sahibi Türk arkadaşlarına ilgileri için memnuniyetini ilettiği kaydedildi. Başka hırsızlık olaylarına da karıştığı tespit edilen 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.