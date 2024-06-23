Diyarbakır'da kadın cinayeti... Sokak ortasında başından vuruldu! Katil en yakını çıktı
Diyarbakır'da 33 yaşındaki Hilal Kar isimli kadın, sokak ortasında yürürken başından vuruldu. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybederken, katil zanlısı tanıdık çıktı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Genç bir kadın sokak ortasında başından vurularak katledildi.
Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilal Kar (33) isimli kadın, sokakta ilerlediği sırada bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.
KATİL ZANLISI EŞİ ÇIKTI
Öldürülen kadının dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.