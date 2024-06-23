Diyarbakır'da kadın cinayeti... Sokak ortasında başından vuruldu! Katil en yakını çıktı

23 Haziran 2024 15:11 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 15:12

Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi boğuldu

Beyşehir Gölü'nde can pazarı! Tekne alabora oldu: 1 kişi boğuldu

Korkunç iddia! Arkadaşıyla bir olup eşini zehirleyerek öldürdü

Korkunç iddia! Arkadaşıyla bir olup eşini zehirleyerek öldürdü

Diyarbakır'da sabah saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Genç bir kadın sokak ortasında başından vurularak katledildi.

Olay, saat 10.15 sıralarında merkez Bağlar ilçesine bağlı 5 Nisan Mahallesi 798'inci sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hilal Kar (33) isimli kadın, sokakta ilerlediği sırada bir kişi tarafından silahla başından vuruldu.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede Hilal Kar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

KATİL ZANLISI EŞİ ÇIKTI

Öldürülen kadının dini nikahlı eşi tarafından vurulduğu ortaya çıktı. Polis, olay yerinden taksiyle kaçan cinayet zanlısı M.D.'yi yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.