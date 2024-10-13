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Diyarbakır'da karı-koca kavgası dehşetle bitti: 2 kişi öldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ekim 2024 03:15 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 03:53

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde tartışan çiftin yakınlarını çağırması sonucu kavga çıktı. Silahla vurulan damat ve 4 aylık evli kuzeni hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan 3 kişi ise yakalandı.

Diyarbakır​ merkez Yenişehir​ ilçesi Aziz Mahmutoğulları Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katında yaşayan Mehmet Ali Baran ve eşi E.B. arasında tartışma çıktı. İki taraf da yakınlarını arayarak çağırırken, gelinin yakınları Mehmet Ali Baran ve 4 aylık evli olan kuzeni Vedat Baran'a silahla ateş etti. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde damat ve kuzeninin hayatını kaybettiğini, Agit Baran'ın da yaralandığını belirledi. Cenazeler savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, damadın yakınları sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'da karı-koca kavgası dehşetle bitti: 2 kişi öldü - 1. Resim

3 KİŞİ YAKALANDI

Olay yerinden kaçan şüpheliler gelin E.B., kayınvalide R.Ş. ve kayınbirader A.Ş. (23) yakalanırken firari Ö.B.Ş’nin (27) yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'da karı-koca kavgası dehşetle bitti: 2 kişi öldü - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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