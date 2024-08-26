Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesi TGRT Haber’de: Çocuğumu bulun, başka anneler ağlamasın!

26 Ağustos 2024 23:45 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 23:48

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında 8 yaşındaki Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekipleri sevk edildi. Hem AFAD hem de jandarmanın içinde olduğu akrediteli 149 kişilik ekip tarafından başlatılan arama çalışması günlerdir devam ediyor. Anne Yüksel Güran, kızından umutlu haberi bekliyor. TGRT Haber’e bağlanan anne Güran, kızının bulunmasını istedi.

“BAŞKA NARİNLER KAYBOLMASIN”

Anne Yüksel Güran, “Önce Allah’ımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, bütün Türkiye ve Müslümanlardan, jandarma ve polislerden yardım istiyorum. Lütfen bize yardımcı olun. Çocuğumun bulunmasını istiyorum. Ben ağlıyorum, başka aileler ağlamasın. Narin kayboldu, başka Narinler kaybolmasın. Bu sosyal medya ile bazen insanlar bizi üzüyorlar. O kadar çirkin otumlar geliyor ki. Jandarma ve polisi meşgul ediyorlar ki. Böyle bir çocukla dalga geçilemez. Çok ayıp. Bir anne yüreği. Anne ve kardeşler bu halde nasıl böyle yorumlar yapıyorlar. O mesajlar bizi üzüyor” ifadelerini kullandı.

“MEVLİT VERECEĞİM”

Kızının öldüğüne dair yalan yanlış mesajlar geldiğini de söyleyen Güran, kızının bulunması halinde mevlit vereceğini kaydetti.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Narin'i bulmak için ekipler sulama kanalında yaklaşık 20 kilometre boyunca arama çalışması yürüttü, 11 bin dönüm alan tarandı ve 130 kişinin ifadesi alındı. AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler de mahallenin çevresi, kayalıklar, pamuk ve mısır tarlaları ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi.

Bugüne kadar jandarma ekipleri tarafından mahalleye giriş ve çıkış yapan toplamda 12 bin 550 araç arandı, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Baba Arif ve anne Yüksel Güran çifti, kızlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Öte yandan Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, AFAD ekipleriyle Tavşantepe İlkokulunun güvenlik kamerasınca Narin'in son görüntüsünün kaydedildiği yerin yakınında bulunan saman yığınını aradı. Saman yığını üzerindeki brandayı kaldıran ekipler, yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yaptı. Ekipler, uzun şişlerle saman altında da çalışma gerçekleştirdi.

Bu arada, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince arama çalışmalarında yer alan ekiplere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Ayrıca valilik yanlış bilgi paylaşımıyla ilgili de uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, “Kayıp kız çocuğu Narin Güran‘ın (8) bulunabilmesi amacı ile valiliğimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur” denildi.