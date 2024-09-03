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Diyarbakır'da kaza kurşunuyla bir asker hayatını kaybetti!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Eylül 2024 21:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:06
Diyarbakır&#039;da kaza kurşunuyla bir asker hayatını kaybetti!

Diyarbakır Silvan'da bir asker arkadaşının silahının ateş almasıyla kazara hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı...

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir asker, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde Y.G. (28) isimli asker, arkadaşı silahını temizlediği sırada silah kazara ateş alınca vuruldu.

Diyarbakır'da kaza kurşunuyla bir asker hayatını kaybetti! - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan asker, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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