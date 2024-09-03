Diyarbakır'da kaza kurşunuyla bir asker hayatını kaybetti!

03 Eylül 2024 21:57 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 22:06

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir asker, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre, Silvan ilçesinde Y.G. (28) isimli asker, arkadaşı silahını temizlediği sırada silah kazara ateş alınca vuruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan asker, sevk edildiği Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.