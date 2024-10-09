Diyarbakır'da korku dolu anlar! 14 yaşındaki kız çukura düştü: Böyle kurtarıldı

09 Ekim 2024 08:31 - Güncelleme : 09 Ekim 2024 08:33

Diyarbakır’da 14 yaşındaki D.K. beton direklerin dikilmesi için kazılan çukuru fark etmeyip içine düştü. Kepçe ve kırıcı yardımıyla güçlükle çukurdan çıkarılan kızın sağlık durumu iyi.

Diyarbakır’da korku dolu anlar yaşandı. Gece saatlerinde yolda yürürken beton direklerin dikilmesi için kazılan çukuru görmeyen 14 yaşındaki D.K bir anda çukura düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

D.K., kepçe ve kırıcı yardımıyla yoğun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kız çocuğunun sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.