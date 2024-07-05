Diyarbakır’da korku dolu anlar! Seyir halindeki otomobili uzun namlulu silahlarla taradılar: 3’ü ağır 6 yaralı!

05 Temmuz 2024 23:19 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 23:23

İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi: Kameralara böyle yansıdı!

İstanbul ve çevre illerde göktaşı görüntülendi: Kameralara böyle yansıdı!

Seyir halindeki araçta dehşet anları... Diyarbakır-Bingöl karayolunda seyir halindeki otomobile uzun namlulu silahla ateş açılması sonucu 3’ü ağır 6 kişi yaralandı.

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA TARADILAR

Olay, saat 21.00 sıralarında Diyarbakır-Bingöl karayolu 28. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, aynı istikamette plakası ve kimliği belirsiz kişi veya kişilerce araçtan uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

YARALILARDAN BİRİ ÇOCUK

Olayda 1’i çocuk 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

3’ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR!

Yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.