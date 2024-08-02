Diyarbakır'da korkunç kaza!
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ağustos 2024 15:21 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:23
Diyarbakır'da korkunç bir kaza meydana geldi. 2 tır ile otomobilin karıştığı kazada, 3'ü ağır 5 kişi yaralandı. Araçlar kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır-Elazığ kara yolunun Yaytaş Mahallesi mevkiinde V.K. idaresindeki 07 DEA 61 plakalı tır, E.K. yönetimindeki 72 AA 243 plakalı tır ile H.K'nin kullandığı 46 BR 450 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobildeki sürücü H.K, eşi M.K. ile çocukları Ş.K, H.K. ve M.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
DURUMLARI AĞIR
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan 5 yaralıdan 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücülerinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı