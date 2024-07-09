Diyarbakır'da silahlı kavga güvenlik kamerasında! Husumetli akrabasına kurşun yağdırdı
Diyarbakır'da trafikte karşılaşan husumetli akrabalar arasında silahlı kavga çıktı. Bir kişinin yaralandığı dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Yolda karşılaşan husumetli akrabaların kavgasında kan aktı.
Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. 21 BE 500 plakalı otomobil sürücüsü Ü.A. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli akrabası olduğu öğrenilen 21 M 099 plakalı şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü O.D. trafikte karşı karşıya geldi.
ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDI
Araçlarını yol kenarına çekip aşağı inen taraflardan O.D., yanında taşıdığı silahla Ü.A.’ya ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE
Yaralanan Ü.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Ü.A.’nın ayağından yaralandığı görülüyor.