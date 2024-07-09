Diyarbakır'da silahlı kavga güvenlik kamerasında! Husumetli akrabasına kurşun yağdırdı

09 Temmuz 2024 16:50 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:59

Staj için gittiği koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmedi! Okul müdürünün cezası belli oldu

Staj için gittiği koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmedi! Okul müdürünün cezası belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafikte dehşet dolu anlar yaşandı. Yolda karşılaşan husumetli akrabaların kavgasında kan aktı.

Olay, öğle saatlerinde merkez Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi Turgut Özal Bulvarı’nda meydana geldi. 21 BE 500 plakalı otomobil sürücüsü Ü.A. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli akrabası olduğu öğrenilen 21 M 099 plakalı şehir içi yolcu minibüsü sürücüsü O.D. trafikte karşı karşıya geldi.

ARAÇTAN İNİP KURŞUN YAĞDIRDI

Araçlarını yol kenarına çekip aşağı inen taraflardan O.D., yanında taşıdığı silahla Ü.A.’ya ateş etti. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Yaralanan Ü.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, görüntülerde Ü.A.’nın ayağından yaralandığı görülüyor.