Diyarbakır’da silahlı kavga: Yaralılar var!

25 May 2024 01:25 - Güncelleme : 25 May 2024 01:35

Diyarbakır'da olaylı bir gece daha yaşandı. Sur ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Sur ilçesi Fetih Mahallesi Fakülte Kavşağı'nda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü.

ŞÜPEHLİLER ARANIYOR

Olayda İ.Ç. ile M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olaya karışan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.