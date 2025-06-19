Diyarbakır'da vahşet! 9 yaşındaki kızın cesedi korkunç şekilde bulundu

İstanbul
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni bıçaklanmış halde yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde korkunç bir olay yaşandı. 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ve ailenin aramaları sonucu saat 24.00 civarında Yasemin'in cansız bedeni sitenin yangın merdiveni boşluğunda bulundu.
Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.