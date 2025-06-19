Diyarbakır'da vahşet! 9 yaşındaki kızın cesedi korkunç şekilde bulundu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yasemin Yıldırım'ın cansız bedeni bıçaklanmış halde yangın merdiveni boşluğunda bulundu. Cenaze, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.