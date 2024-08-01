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Diyarbakır'da sokak ortasında vahşet!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ağustos 2024 00:26 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:26

Diyarbakır’da henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kontrol edilemez bir hal alarak iki gencin ağır yaralanmasına neden oldu. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNÜNÜ KESEREK DURDURDU

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

Diyarbakır'da sokak ortasında vahşet! - 1. Resim

YERE YIĞILDI

Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki genç kızı da darp etti. Defalarca yumruklanan genç kız ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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