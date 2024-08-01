Diyarbakır'da sokak ortasında vahşet!

01 Ağustos 2024 00:26 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 00:26

ABD’de hapishanede kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

ABD’de hapishanede kavga: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde otomobilden inen bir şahıs, önünü kestiği motosikletliyi ve yanındaki genç kızı defalarca yumruklayarak yaraladı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÖNÜNÜ KESEREK DURDURDU

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 564. Sokak'ta ilerleyen otomobil sürücüsü ile motosikletli kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobil sürücüsü, motosiklet sürücüsünün önünü keserek aracını durdurdu.

YERE YIĞILDI

Motosiklet sürücüsünü defalarca yumruklayan otomobil sürücüsü, daha sonra yanındaki genç kızı da darp etti. Defalarca yumruklanan genç kız ve motosiklet sürücüsü yere yığıldı.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yardımıyla sakinleştirilen sürücünün kavga ettiği an bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.