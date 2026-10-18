Diyarbakır’da trafo bomba gibi patladı: 80 bin ev ve iş yeri karanlıkta kaldı

Diyarbakır Silvan yolu üzerinde bulunan TEİAŞ trafolarında yaşanan olayda öğlen saatlerinde kente elektrik sağlayan ana trafolardan biri bomba gibi patladı.

ALTYAPI ÇALIŞMASI SIRASINDA KABLO KOPTU: BOMBA GİBİ PATLADI

Patlamanın ardından dumanlar gökyüzünü kapladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınıp söndürüldü. Olayın, bölgede devam eden yol ve altyapı çalışmaları sırasında elektrik kablosunun kopması nedeni ile yaşandığı öğrenildi.

80 BİN ABONE ERERŞİMSİZ KALDI, DİCLE ELEKTRİK DEVREYE GİRDİ

Öte yandan yaşanan durum nedeni ile kentte 80 bine yakın ev ve iş yerinin elektriklerinde kesilme meydana geldi. Dicle Elektrik ekiplerinin de devreye girmesi ile kesintilerin büyük çoğunluğunun giderildiği öğrenildi.

Trafoda onarım çalışmaları devam ediyor.