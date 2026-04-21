Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi! 1 ölü, 13 yaralı

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı. Kaza, Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Kazada 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.