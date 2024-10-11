Diyarbakır'da zincirleme facia! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

11 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 22:17

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç, 1 motosiklet birbirine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Polis feci kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Diyarbakır​'ın Hani ilçesinin çıkışında tır​, traktör, otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi. Korkunç kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazanın sonucunda hafif ticari araçta bulunan Muhammed Çalı, Bünyamin Ergin ve Mehmet Oruç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Durumu ağır olan yaralılar ise yapılan ilk müdahaleden sonra Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.