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Diyarbakır'da zincirleme facia! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
11 Ekim 2024 22:13 - Güncelleme : 11 Ekim 2024 22:17

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 araç, 1 motosiklet birbirine girdi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise ağır yaralandı. Polis feci kazayla ilgili inceleme başlattı. 

Diyarbakır​'ın Hani ilçesinin çıkışında tır​, traktör, otomobil, hafif ticari araç ve motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazası​ meydana geldi. Korkunç kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi.

FECİ KAZADA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Kazanın sonucunda hafif ticari araçta bulunan Muhammed Çalı, Bünyamin Ergin ve Mehmet Oruç'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Diyarbakır'da zincirleme facia! 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - 1. Resim

Durumu ağır olan yaralılar ise yapılan ilk müdahaleden sonra Hani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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