Diyarbakır-Mardin arasında çıkan anız yangınında ölü sayısı yükseldi

23 Haziran 2024 16:24 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 16:45

Diyarbakır-Mardin arasında çıkan ve faciaya dönüşen anız yangınından bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavisi devam eden 3 kişinden biri yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Diyarbakır'da 8 bin 100, Mardin'de ise 7 bin dönüm alanda hasara neden olan yangında, toplam 5 bin 450 dönüm ekili arazi de yandı. Yangında ayrıca 556 küçükbaş öldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma da sürüyor.

YARALILARDAN BİRİ KURTARILAMADI

Yangından etkilenen 73 kişi taburcu edilirken, tedavisi devam eden yaralılardan Zekiye Erdenli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

55 yaşındaki Erdenli'nin cenazesi, Çınar ilçesi Yazçiçeği Mahallesi'nde toprağa verildi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Köksalan Mahallesi'nde perşembe akşamı saat 22.15'te anız ile örtü yangını olarak başlayan ve rüzgarın şiddetiyle Yazçiçeği, Bağrık ve Ağaçsever mahallelerini etkileyen yangın, Mardin'in Mazıdağı ilçesi Yücebağ, Şenyuva ve Yetkinler mahalleleri istikametine doğru ilerlemiş, ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu söndürülmüştü.