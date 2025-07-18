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 | Merve Yaz

Diyarbakır'daki görüntüler infiale neden olmuştu! Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği iddialarına bakanlıktan açıklama

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Çakıkaya Köyü’nde pes dedirten bir olay yaşandı. 3 ila 10 yaşlarındaki dört çocuğun üvey anne ve üvey ağabeyleri tarafından işkenceye maruz kaldığı ortaya çıktı. Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiğine dair görüntüler infiale yol açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

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Diyarbakır'daki görüntüler infiale neden olmuştu! Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği iddialarına bakanlıktan açıklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 20:45
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 20:47

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "'da 4 çocuğa hayvan dışkısı yedirildiği" yönünde paylaşım ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Haber ve sosyal medya paylaşımlarına konu olan çocuklar devlet korumasına alınmıştır. İlgili şahıslar hakkında bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık olarak, hukuki süreci yakından takip ederek açılacak davaya müdahil olacağız. Ayrıca bakanlık çağrı merkezimize ulaşan bu ihbara yönelik ihmali tespit edilen ilgili personel hakkında Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından soruşturma başlatılmıştır."

Diyarbakır'daki görüntüler infiale neden olmuştu! Çocuklara hayvan dışkısı yedirildiği iddialarına bakanlıktan açıklama

"KONU HASSASİYETLE TAKİP EDİLMEKTEDİR"

Diyarbakır Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında "Diyarbakır'da kan donduran iddia" başlığıyla paylaşımların ve haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Süreç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Valiliğimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır." ifadesine yer verildi.

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ETİKETLER
#diyarbakır
#suç duyurusu
#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Sosyal Medya Paylaşımı
#Çocuk İsaati
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