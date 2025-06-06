Diyarbakır'daki yangın faciasında 4 gözaltı

Diyarbakır'da anne ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği, 13 kişinin yaralandığı yangına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 566. Sokak'taki 13 katlı apartmanda çıkan yangınla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme kaydedildi.

Müteahhit, yapı denetimi sorumlusu, şantiye şefi ve site yöneticisi gözaltına alındı. 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Yangında, anne Bircan Çavdar ile çocukları Yunus Emre (12), Elif ve Zeynep'in (4) hayatını kaybetmiş, 13 kişi yaralanmıştı. Diyarbakır Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, yangının çıktığı binadaki ihmalleri sıralayarak duman tahliye yetersizliği ve yanmaya dayanıksız kablo kullanımına dikkat çekmişti.



