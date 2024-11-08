Diyarbakır'dan acı haber! Tarihi surlara çıktı, hayatını kaybetti

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

08 Kasım 2024 16:47 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 16:47

Diyarbakır’da gezmek için surlara çıkan 54 yaşındaki Kadriye Yıldız, dengesini kaybederek surlardan düştü. Kadriye Yıldız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakır'da dengesini kaybettikten sonra tarihi surlardan düşen 54 yaşındaki kadından acı haber geldi. Sur ilçesi Mardin Kapı bölgesinde meydana gelen olayda kadın hayatını kaybetti. İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yıldız, ambulansla Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İlgili Haberler İstanbul surlarında İkbal Uzuner vahşice katledilmişti! TGRT Haber ekrana taşıdı, güvenlik önlemi artırıldı Fatih'teki sur cinayetinde sır dolu 4 saat! HTS kayıtları ve katilin bilgisayarındaki video ortaya çıktı