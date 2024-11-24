Diyarbakır’ın korkunç kaza! 3 ölü, 2 yaralı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Kasım 2024 20:02 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 20:12
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir otomobilin karıştığı kazada kazada 3 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgilere göre, korkunç kaza Başarı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini tespit ederken, 2 yaralı ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.
Kaynak: tgrthaber.com