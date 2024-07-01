Diyarbakırlı Ramazan Hoca’yı öldürmüştü! Katil zanlısından itiraf: Cinayeti kafamda kurguladım

01 Temmuz 2024 15:52 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 16:18

İstanbul Fatih’te 24 yaşındaki Erkan Baykut isimli şahıs, ‘Ramazan Hoca’ olarak tanınan Ramazan Pişkin’i bıçaklayarak öldürmüştü. Cinayetin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Baykut'un yargılanmasına devam edildi.

AVUKATI, AKIL SAĞLIĞINA İLİŞKİ RAPOR ALINMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada savunma yapan Baykut'un avukatı dosyayı yeni aldığını belirterek, ek savunma için süre talep etti. Sanık hakkında Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığına ilişki rapor alınmasını da talep eden avukat, "Psikolojik durumuna ilişkin rapor alınması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.

"BIÇAĞI 2 AY ÖNCE MAKTULÜ ÖLDÜRMEK İÇİN ALMIŞTIM"

Ramazan Hoca'nın katil zanlısı Sanık Baykut ise mahkemedeki savunmasında, ‘’Ben ilk sosyal medyada kendisini gördükten sonra cinayeti kafamda kurguladım. Bu olaydan 4 ay önce maktulü sosyal medyada görmüştüm. Olaydan 1 ay önce babamın dükkanının bulunduğu yerden 5 dakikalık mesafeden kendisini gördüm. Bana zulüm yapan insanların yerine kendisini koydum. Görüntü olarak benzettim. Uyuşturucu maddenin etkisi altındaydım. Olaydan 4-5 gün önce dükkanın önünden geçtim, maktul dükkanın içerisindeydi. Bıçağı ise olaydan 2 ay önce maktulü öldürmek için almıştım’’ diye konuştu.

İNDİRİMSİZ CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı Akif Eringin ise ifadesinde, ‘’Sanık, kurgulanmış bir senaryoyu uygulamaktadır. Adalete karşı pişmanlığını göstermediği gibi saygısını da yitirmiştir. Savunmaları çelişkilidir. Sanık net bir şekilde ‘bıçağı aldım ve maktulü planlayarak öldürdüm’ demiştir. Hala cinayet nedeniyle pişmanlık göstermemektedir. İndirimsiz cezalandırılmasını talep ediyoruz’’ diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA HÜKMEDİLDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın duruşmalarda yaptığı savunmaları, akıl hastalığına dair herhangi bir beyanlarında belirtinin bulunmaması ve bu konuda herhangi bir raporun bulunmaması gerekçeleriyle Adli Tıp Kurumu’ndan akıl sağlığına ilişkin rapor alınması talebinin reddine karar verdi. Sanık avukatına esasa ilişkin savunma hazırlayabilmesi için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.