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Diziyle araba kullanan gencin videosu pes dedirtti! İşte akılalmaz görüntüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:02

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün diziyle araba kullandığı anlar şaşkına çevirdi. Diziyle makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.

İzmir​'in Konak​ ilçesinde bir gencin trafikte çektiği video​ izleyenleri şoke etti. Direksiyonu elleri yerine dizleriyle tutan genç o anları saniye saniye kaydetti. 

PAYLAŞIMA DÜŞTÜĞÜ NOT PES DEDİRTTİ 

Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü​ o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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