Diziyle araba kullanan gencin videosu pes dedirtti! İşte akılalmaz görüntüler

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

07 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:02

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün diziyle araba kullandığı anlar şaşkına çevirdi. Diziyle makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.