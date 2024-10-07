Diziyle araba kullanan gencin videosu pes dedirtti! İşte akılalmaz görüntüler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Ekim 2024 14:51 - Güncelleme : 07 Ekim 2024 15:02
İzmir'de bir otomobil sürücüsünün diziyle araba kullandığı anlar şaşkına çevirdi. Diziyle makas atan sürücü hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu.
İzmir'in Konak ilçesinde bir gencin trafikte çektiği video izleyenleri şoke etti. Direksiyonu elleri yerine dizleriyle tutan genç o anları saniye saniye kaydetti.
PAYLAŞIMA DÜŞTÜĞÜ NOT PES DEDİRTTİ
Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.
Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı