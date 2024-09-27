DMM 'Almanya’dan her hafta 500 Türk’ün iade edileceği' iddiasına yalanlama!

27 Eylül 2024 22:51 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 23:05

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiasını yalanladı.

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Almanya​ basınında, ikamet hakkı olmayan Türklerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Alman basınında çıkan “Almanya ile Türkiye​ arasında anlaşma​ yapıldığı ve her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk’ün özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderileceği” iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"İTİBAR ETMEYİN"

DMM’den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı​ Erdoğan ile Almanya Başbakanı Scholz​ arasında 23 Eylül’de New York’ta yapılan görüşmede böyle bir konunun gündeme gelmediği ve vatandaşların toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin herhangi bir uygulamaya onay verilmediği belirtildi. Açıklamada, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

DMM YALANLADI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Alman basınında yer alan, "Almanya ile Türkiye anlaşmaya vardı. Her hafta Almanya’da yasal ikamet hakkı bulunmayan 500 Türk özel uçak seferleriyle Türkiye’ye gönderilecek" iddiası doğru değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Almanya Şansölyesi Scholz arasında 23 Eylül günü New York’ta yapılan görüşmede iddia edildiği bir konu gündeme gelmemiştir. Vatandaşlarımızın toplu olarak sınır dışı edilmesine ilişkin hiçbir uygulamaya onay verilmemiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz” denildi.