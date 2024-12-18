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DMM konuya açıklık getirdi: Atatürk Havalimanı'na saldıran DAEŞ üyeleri tahliye mi oldu?

Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
18 Aralık 2024 23:19 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 00:48
DMM konuya açıklık getirdi: Atatürk Havalimanı&#039;na saldıran DAEŞ üyeleri tahliye mi oldu?

Atatürk Havalimanı'nda bombalı saldırı düzenleyen DAEŞ'lılarla ilgili haberlerin aslı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Atatürk Havalimanı saldırısında DEAŞ üyelerinin tahliye edildiği iddialarını yalanladı. Tahliye edilenlerin kim olduğu konusuna da açıklık getirildi.

Yargıtay​'ın 45 kişinin hayatını kaybettiği İstanbulAtatürk Havalimanı​ saldırısı davasında, 46'şar kez ağırlaştırılmış müebbet ve toplamda 2 bin 604 yıl hapis cezasına çarptırılan 6 sanığın cezalarını bozarak tahliyelerine karar verdiği haberleri üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) açıklama yaptı.

Yeni İstanbul Havalimanı'nın faaliyete geçmesinden önce kentin önemli terminallerinden Atatürk Havalimanı, 28 Haziran 2016'daki kanlı terör saldırısıyla hedef alınmıştı.

DMM konuya açıklık getirdi: Atatürk Havalimanı'na saldıran DEAŞ üyeleri tahliye mi oldu? - 1. Resim

DMM’den yapılan açıklamada, bazı basın organlarında yer alan bu haberlerin, "terör saldırısının failleri serbest bırakıldı" algısına yol açtığı belirtildi. Açıklamada "Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Atatürk Havalimanı'nda 45 kişinin katledildiği davada terör örgütü DAEŞ​ üyeleri tahliye edildi." haberinin çarpıtmalara sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. Söz konusu haberler kamuoyunda, "terör saldırısının failleri serbest bırakılmış" gibi bir algıya neden olmaktadır. Ancak tahliye edilen söz konusu 6 sanık 8 yıldır tutuklu olup, saldırının faili değillerdir. Bu kişiler, örgüt üyeliği, örgütün finansı gibi suçlardan yargılanmaktadırlar. 6 sanığa isnat edilen suçlar yönünden tutuklu kaldıkları süreler verilecek cezaları karşılama ihtimali bulunduğundan tahliyelerine karar verilmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com

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