DMM, siyasetçileri kapsayan

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddiaları yalanlandı.

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Bahse konu iddianın herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haber olduğu belirtilen açıklamada, "Devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/dmmiletisim/status/1915744540645793842

"ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ"

DMM'nin açıklaması şu şekilde;

"Bazı basın yayın organlarında, kimi devlet yetkilileri ve siyasetçileri kapsayan "kaset ve şantaj" iddiaları doğru değildir. Bahse konu haberler, herhangi bir somut delile dayanmayan hayal ürünü kurgu haberlerdir. İddialar, devlet kurumlarına ve kamu görevlilerine yönelik organize bir itibar suikastının parçasıdır. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz"