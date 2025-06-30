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 | Murat Makas

DMM’den ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarını yalanladı.

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DMM’den ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarına yalanlama
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.06.2025
saat ikonu 14:31
|
GÜNCELLEME:
30.06.2025
saat ikonu 14:31

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ haberlerine ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı. Bazı internet sitelerinde yayınlanan iddialar yalanlandı.

DMM’den yapılan açıklama şu şekilde:

Bir internet sitesinde yayınlanan ve çeşitli mecralarda paylaşılan "17-25 Aralık'ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu" başlıklı yazı, manşetinden içeriğine kadar dezenformasyon ürünüdür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 17-25 Aralık’tan 15 Temmuz’a kadar FETÖ’ye karşı sürekli ve kararlı bir mücadele yürütmüş; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu amaçla yürüttüğü tüm faaliyetlere liderlik etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın "17-25 Aralık süreci sonrasında makam odasını toplayarak görevden ayrılmayı düşündüğü ve Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala'nın buna engel olduğu" iddiası ise kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Doğrusu; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, FETÖ terör örgütüne karşı mücadelesi 17-25 Aralık sürecinden çok daha önce başlamış, 7 Şubat MİT Krizinden itibaren ivmesi güçlenen bu mücadele, 17-25 Aralık’ta yeni bir aşamaya taşınmıştır.

DMM’den ‘17-25 Aralık’ta Erdoğan odasını topladı, onu Efkan Ala durdurdu’ iddialarına yalanlama

ALGI OLUŞTURMA AMAÇLI

Cumhurbaşkanımız, her iki kritik süreçte de dik durarak milletimize öncülük etmiş, liderlik vasfını en yüksek düzeyde göstermiş ve terör örgütünün bertaraf edilmesi noktasında yüksek kararlılık ve irade sergilemiştir. Habere konu iddialar, geçmişte yaşanan kritik olayları çarpıtma ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşturma amacı taşımaktadır. Devletimizin kadroları, Sayın Cumhurbaşkanımızdan aldıkları cesaret ile başta FETÖ olmak üzere tüm tehditlere karşı seferberlik ruhuyla ve kararlılıkla mücadele etmektedir. Asılsız iddialara ve manipülatif içeriklere itibar edilmemelidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
https://x.com/dmmiletisim/status/1939632161805447413

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