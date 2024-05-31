Tgrt Haber
Haberler>Gündem>DMM’den ‘66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar’ iddiasına yalanlama!
✓ DOĞRULUK KONTROLÜ

DMM’den ‘66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar’ iddiasına yalanlama!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
31 May 2024 19:08 - Güncelleme : 31 May 2024 19:13
DMM’den ‘66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar’ iddiasına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Pazar günü Ruanda'dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar" iddiasını yalanladı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, iddia edilen uçuşlarla ilgili de doğru bilgi verildi...

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Pazar günü Ruanda'dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve basın yayın organlarında yer alan, "Pazar günü Ruanda'dan 66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar" iddiası doğru değildir. Bir bilet satış sitesinden alınan görüntü, kamuoyunu manipüle etmek amacıyla çarpıtılmaktadır. Bahse konu uçuşlar, Ruanda'dan doğrudan İstanbul'a yolcu taşıyan uçaklar değil, görüntüde de görüldüğü üzere aktarmalı uçuşlardır.

DMM’den ‘66 uçuşla sığınmacı getiriyorlar’ iddiasına yalanlama! - 1. Resim

Örneğin, Ruanda'nın Kigali Uluslararası Havalimanı'ndan 2 Haziran Pazar günü saat 09.10'da kalkan Qatar Airways uçağı, aynı gün 12.40'da Nijerya'nın Murteala Muhammed Uluslararası Havalimanı'na inmektedir. Akşam 18.35'te Katar'ın Hamad Uluslararası Havalimanı'na uçan uçak, 3 Haziran 07.50'de de Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğru uçuşa geçmektedir.  Aktarmalar sırasında yolcu değişimi devam etmektedir.

Ruanda'dan uçağa binen bir kişi, Nijerya'da, Nijerya'dan binen ise Katar'da inebilmektedir.  Yine farklı lokasyonlara gidecek yolcular da İstanbul Havalimanı üzerinden aktarma yapabilmektedir. 2 Haziran'da Ruanda’dan İstanbul'a uçan THY uçağı, İngiltere'nin Heathrow Havalimanı'na giden aktarmalı uçaktır. Bahse konu tarihte Kigali'den İstanbul'a sadece 1 adet direkt uçuş bulunmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: tgrthaber.com

Doğruluk Kontrolü

Bazı basın yayın organlarıOrjinaline Git
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...