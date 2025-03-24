DMM'den Cizre'de polislerin çocuklara pamuk şeker dağıtmasına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı" iddiasına ilişkin bir açıklama yaptı. Polis memurunun engelli pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak çevredeki çocuklara dağıttığı belirtilen açıklamada, "Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır" denildi.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"POLİS MEMURU ENGELLİ SATICIYA YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI"

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "Cizre'de polis, Nevruz kutlamalarına gelenlere pamuk şeker dağıttı." iddiası manipülasyon içermektedir. Cizre’de düzenlenen Nevruz kutlamaları sırasında görevli bir polis memuru engelli bir pamuk şekeri satıcısına yardım etmeye çalışmıştır.

"ÇEVREDEKİ ÇOCUKLARA DAĞITILMIŞTIR"

Polis memuru pamuk şekeri satıcısının yorulmaması için elindeki ürünleri satın alarak çevredeki çocuklara dağıtmıştır. Görevli polis memurunun iyi niyetli bireysel davranışı, bağlamından koparılarak çarpıtılmıştır. Kolluk kuvvetlerini hedef alan ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1904106344400969966