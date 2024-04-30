DMM'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızıyla ilgili İsrail'in iddiasına açıklama

30 Nisan 2024 20:41 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 20:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Esra Albayrak ile ilgili İsrail'in propaganda hesaplarının paylaşımlarının doğru olmadığını açıkladı.

İsrail polisinin Kudüs'te kendisine bıçaklı saldırı iddiasıyla öldürdüğü Türk vatandaşıyla ilgili haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın paylaştığı iddiasına DMM'den açıklama yapılarak bu hesabın Albayrak'a ait olmadığı vurgulandı.

DMM'den yapılan açıklama şöyle:

"İsrail'in propaganda hesaplarından paylaşılan bir sosyal medya hesabının, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızına ait olduğu" yönündeki iddialar doğru değildir.

Bahse konu ekran görüntülerindeki sosyal medya hesabı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'a ait değildir.

İsrail propaganda hesaplarının, bir sosyal medya kullanıcısının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yapmaya çalıştığı tespit edilmiştir.

İsrail, daha önce de aynı hesapla ilgili bir manipülasyon kampanyasına girişmiştir.

İşgalci İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialarına itibar etmeyiniz."