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 | Yusuf Özgür Bülbül

DMM'den 'Galata Kulesi videosuna' yalanlama!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Galata Kulesi’nde çekilen ve sosyal medyada yayılan bir videoyla ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu bildirdi...

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DMM'den 'Galata Kulesi videosuna' yalanlama!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 19:32
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 19:51

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'ndeki görevlilerle ilgili iddiaların kasıtlı olarak olumsuz bir algı yaratmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, Galata Kulesi'nin her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen önemli bir kültürel miras olduğu hatırlatıldı. Ziyaretçilerin, yapının tarihi hakkındaki bilgilere, farklı dillerde rehberlik hizmeti sunabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolaylıkla ulaşabildiği belirtildi.

"GÖRÜNTÜDEKİ KİŞİLER GÜVENLİK GÖREVLİSİ"

Sosyal medyada tartışmalara neden olan videodaki kişilerin turistlere tarihi bilgi aktarmakla görevli rehberler olmadığı, aksine ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmakla sorumlu güvenlik görevlileri olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir," denildi.

DMM'den 'Galata Kulesi videosuna' yalanlama!

Yapılan açıklamada, "Galata Kulesi’nde çekilen bir videoya ilişkin bazı basın organlarında ve sosyal medyada yer alan yorum ve iddialar, kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Galata Kulesi her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Yapının tarihiyle ilgili bilgiye, farklı dillerde rehberlik yapabilen personel ve QR kod destekli dijital sistemler aracılığıyla kolayca erişilebilmektedir. Görüntülerde yer alan kişiler güvenlik görevlisidir; görevleri ziyaretçi güvenliğini sağlamak ve yönlendirme desteği sunmaktır. Tarihi bilgi aktarmak bu personelin sorumluluğu değildir. Sadece belli bir ana ait görüntüler üzerinden oluşturulan olumsuz algılar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür içeriklerin kültürel ve turistik değerlerimizi hedef aldığı açıktır. Kamuoyunu yanıltıcı içeriklere karşı dikkatli olmaya, doğru ve teyitli bilgilere itibar etmeye davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

https://x.com/dmmiletisim/status/1944434531752137111

ETİKETLER
#dezenformasyon
#güvenlik görevlisi
#turizm
#galata kulesi
#sosyal-medya
#Gündem
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