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 | Murat Makas

DMM'den 'Gazze’ye geçmek isteyen tırlara Mısır izin vermiyor' iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Gazze’ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor” iddiasına açıklık getirdi.

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DMM'den 'Gazze’ye geçmek isteyen tırlara Mısır izin vermiyor' iddiasına yalanlama
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 16:34

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), “Gazze’ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor” iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

DMM İDDİAYI YALANLADI

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, “Gazze’ye geçmek isteyen yardım tırlarına Mısır tarafından izin verilmiyor” iddiası doğru değildir. Bahse konu görüntüler incelendiğinde İtalyan bir diplomatik heyetin Refah sınır kapısında insani yardımların geçişiyle ilgili İsrail'e karşı protesto düzenlediği belirlenmiştir. İlgili haberde insani yardım tırlarının Gazze’ye geçişinin Mısır tarafından engellendiğine yönelik herhangi bir ifadenin bulunmadığı tespit edilmiştir. İtalyan Milletvekili Stefania Ascari, insani yardımların Mart ayından itibaren Gazze’ye ulaştırılmadığını ve Refah sınır kapısının tamamen kapatılarak İsrail’in bir soykırım yaptığını vurgulamaktadır. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

DMM'den 'Gazze’ye geçmek isteyen tırlara Mısır izin vermiyor' iddiasına yalanlama


https://x.com/dmmiletisim/status/1925180574240551093

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