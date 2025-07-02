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 | Murat Makas

DMM'den 'orman yangınlarına müdahale yetersiz kaldı' iddialarına cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ülkemizi derinden sarsan orman yangınlarıyla ilgili ‘’Türkiye'nin ciğerleri yanıyor: Müdahale yetersiz kaldı’’ şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

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DMM'den 'orman yangınlarına müdahale yetersiz kaldı' iddialarına cevap
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
02.07.2025
saat ikonu 16:40
|
GÜNCELLEME:
02.07.2025
saat ikonu 16:40

Türkiye’nin birçok ilinde çıkan orman yangınlarına ilişkin müdahalenin yetersiz kaldığı yönünde iddialar ortaya atıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) sosyal medya hesabından bu iddialara cevap verdi.

DMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

Son dönemde ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla ilgili devletin ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz kaldığı yönünde ortaya atılan iddialar, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içermektedir.

VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLİYOR

Devletimiz, orman yangınlarına karşı mücadelesini, tüm kamu kurumlarının eşgüdümüyle, etkin ve kapsamlı bir şekilde sürdürmektedir. Bu çerçevede vatandaşlarımızın güvenliğini önceleyen kapsamlı bir müdahale yürütülmekte, vatandaşlarımıza kesintisiz destek verilmektedir. Kamu kurumlarımız devam etmekte olan aktif orman yangınlarına havadan ve karadan, çok sayıda uçak, helikopter, arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yüzlerce personelle aralıksız müdahale etmektedir. Yangın tehdidi altındaki yerleşim yerlerinden vatandaşlarımız, güvenli bölgelere tahliye edilmekte; yangınlardan doğrudan etkilenen vatandaşlarımıza sağlık müdahaleleri ivedilikle yapılmaktadır.

Türk Kızılayı ve ilgili birimlerimiz aracılığıyla yangın bölgelerinde beslenme hizmeti sunmakta ve vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları kesintisiz bir şekilde karşılanmaktadır. Hasar tespit çalışmaları hızla yapılmakta; yangından etkilenen bölgelere acil yardım kapsamında ödenek gönderilmektedir. Tüm bu gerçekler, devletimizin sahada etkili ve hızlı bir kriz yönetimi ortaya koyduğunu göstermektedir. Ormanlarımızın korunmasına ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

https://x.com/dmmiletisim/status/1940397384757813726

DMM'den 'orman yangınlarına müdahale yetersiz kaldı' iddialarına cevap
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ETİKETLER
#türkiye
#orman yangını
#dezenformasyon
#dezinformasyon
#Kamuoyu
#Kriz Yönetimi
#Acil Yardım
#Gündem
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