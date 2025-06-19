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 | Baran Aksoy

DMM'den "TRT, İsrail menşeli bir firmayla çalışıyor" iddiasına cevap

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT'nin İsrail menşeli bir firmayla çalıştığı ve veriler paylaştığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yayımlandı.

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DMM'den
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 16:34

İletişim Başkanlığına bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden TRT'nin İsrail menşeli bir firmayla çalıştığı ve veriler paylaştığına yönelik iddialara ilişkin açıklama yayımlandı. TRT'nin İsrail menşeli bir firmayla çalıştığı ve kullanıcı verilerini paylaştığı şeklindeki iddiaları yalanlayan DMM, "Küresel ölçekte dezenformasyonla mücadeleye öncülük eden TRT’yi hedef göstermektedir" ifadelerini kullandı.

"TRT, İSRAİL MENŞELİ BİR YAZILIM HİZMETİ KULLANMAMAKTADIR"

yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“TRT, İsrail menşeli bir firmayla çalışıyor. Veriler paylaşılıyor” iddiası dezenformasyon ürünüdür. TRT'nin İsrail menşeli bir firmayla çalıştığı ve kullanıcı verilerini bu cihetle paylaştığı şeklindeki iddialar, asılsız olduğu gibi küresel ölçekte dezenformasyonla mücadeleye öncülük eden TRT’yi hedef göstermektedir. TRT, İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı uygulamalarına karşı sürdürdüğü yayın politikası ve ülkemizin bölgesel hassasiyetleri çerçevesinde İsrail menşeli bir yazılım hizmeti kullanmamaktadır.

DMM'den "TRT, İsrail menşeli bir firmayla çalışıyor" iddiasına cevap

ANLAŞMA SONLANDIRILMIŞTI

İddialara konu ABD-San Francisco merkezli firmayla yapılan iş birliğine, söz konusu firmanın İsrail ile bağlantısının tespit edilmesi ve İsrail’in Gazze’ye yönelik soykırımcı savaş politikaları nedeniyle hızlıca son verilmiş ve bahsi geçen firmaya bu gerekçeler de açıkça bildirilmiştir. Kullanıcıların gizliliğini en üst düzeyde korumak üzere tasarlanan TRT'nin kullandığı dijital analitik araçlar yalnızca anonim ve toplu veri ile çalışmakta olup; ad, e-posta, IP adresi gibi kişisel veriler toplanmamakta, saklanmamakta ve hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

"VERİ GÜVENLİĞİ VE GİZLİLİĞİ TRT İÇİN BİRİNCİ ÖNCELİKTİR"

TRT'nin gizlilik politikası, ulusal ve uluslararası veri koruma yasalarına uygun şekilde uygulanmaktadır. Kullanıcıların veri güvenliği ve gizliliği TRT için birinci önceliktir. TRT, Netanyahu şebekesinin Filistin’de işlediği katliamları, sağlık ekiplerinin bile giremediği zorlu koşullarda tüm dünyaya aktarmakta ve insanlık için büyük bir vazifeyi yerine getirmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1935643842516070705

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