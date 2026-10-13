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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:23

DMM'den TSK'yı hedef alan Resulayn iddiasına yalanlama

DMM, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin Resulayn bölgesindeki bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engellediği iddiasını yalanladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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DMM'den TSK'yı hedef alan Resulayn iddiasına yalanlama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 22:23
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 22:23

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (DMM), " -Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor." yönündeki iddiaları yalanladı.

"TSK EVE DÖNÜŞLERİ ENGELLİYOR" İDDİASI

DMM'den yapılan açıklamada, bazı uluslararası basın-yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, "Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye-Resulayn'da bulunan bazı köylerin sakinlerinin evlerine dönüşünü engelliyor" iddiasının gerçek olmadığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu alanlara dönmek isteyen ailelerin durumu, SDG'nin entegrasyon süreci kapsamında, Suriye'deki ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde takip edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu dönüşleri engellediği yönünde herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Süreci çarpıtarak Türkiye'yi hedef göstermeye çalışan, maksatlı ve dayanaksız yayınlara itibar edilmemesi, konuya ilişkin bilgilerin yalnızca resmi makamların açıklamalarından takip edilmesi önemle rica olunur."

https://x.com/dmmiletisim/status/2110077425140838445?s=20

ETİKETLER
#suriye
#dezenformasyonla mücadele merkezi
#Cumhurbaşkanlığı Iletişim Başkanlığı
#Türk Silahlı Kuvvetleri
#Resulayn
#Gündem
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