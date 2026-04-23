23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sosyal medyada paylaşılan "Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı" yönündeki iddialara DDM'den yalanlama geldi.

HABERİN ÖZETİ DMM'den Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı yönündeki iddialara yalanlama 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları sırasında Kocaeli'de Türk bayrağına saygısızlık yapıldığı iddiaları DDM tarafından yalanlandı. Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu'nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi yapılmıştır. Gösteri sonrası bayrak şeritleri usulüne uygun muhafaza edilmek üzere rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir. Görevliler, bayrağın üzerine basılmadan, şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirmiştir. DDM, iddiaları milli değerleri ve toplumsal hassasiyetleri istismar eden, dezenformasyon girişimi olarak nitelendirmiştir. Vatandaşların bu tür içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamların açıklamalarına itibar etmeleri istenmiştir.

DMM tarafından yapılan açıklamada:

“Kocaeli ili Körfez ilçesi Alparslan Türkeş Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programı kapsamında dev bir bayrak kareografisi gerçekleştirilmiştir. Gösterinin tamamlanmasının ardından, şeritler halindeki uzun parçalar, usulüne uygun ve düzenli bir şekilde muhafaza edilmek amacıyla rulo yapılmak üzere zemine serilmiştir.

Görevlilerin bayrağı toplama işlemi sırasında şeritlerin arasından geçerek tahliye işlemini gerçekleştirdiği; iddia edilenin aksine, şanlı Türk bayrağının üzerine basılmasının söz konusu dahi olmadığı tespit edilmiştir. Milli değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetlerimizi istismar ederek; birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhumuzu hedef alan bu tür kasıtlı ve art niyetli içerikler, kamuoyunda infial yaratma amacı taşıyan birer dezenformasyon girişimidir. Vatandaşlarımızın, bu tarz içeriklere karşı dikkatli olmaları ve yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur.” İfadeleri kullanıldı.