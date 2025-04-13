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 | Murat Makas

DMM’den 'Türkiye ve Katar, bazı Gazzeli sivilleri Suriye’deki kampa yerleştirecek' iddiasına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), ''Türkiye ve Katar, sürgün edilecek Gazzeli sivilleri Suriye'nin kuzeyindeki kamplara yerleştirme planı yürütüyor" iddiasını yalanladı.

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DMM’den 'Türkiye ve Katar, bazı Gazzeli sivilleri Suriye’deki kampa yerleştirecek' iddiasına yalanlama
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 14:34

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türkiye ile Katar’ın bazı Gazzeli sivilleri sürgün edeceğine ve Suriye’ye göndereceğine ilişkin açıklama yaptı.

DMM’den 'Türkiye ve Katar, bazı Gazzeli sivilleri Suriye’deki kampa yerleştirecek' iddiasına yalanlama

DMM söz konusu iddiaların doğru olmadığını sosyal medyadan açıkladı. İşte o açıklama:
İsrail propaganda makinesinin ürünü olan ve ülkemizde de yankı bulan iddialar, Merkezimizce daha önce yalanlanmıştır. Dolayısıyla bahse konu haberde geçen, "İddialar yalanlanmadı" iddiası da yalandır. Suriye’deki savaş nedeniyle sivillerin barınma ihtiyacı için inşa edilen kamplara, "Türkiye ve Katar iş birliğiyle Gazzelilerin yerleştirilmesi" gibi bir plan kesinlikle söz konusu değildir.

DMM’den 'Türkiye ve Katar, bazı Gazzeli sivilleri Suriye’deki kampa yerleştirecek' iddiasına yalanlama

TÜRKİYE, GAZZE'DEKİ SALDIRILARIN DURDURULMASI İÇİN ÇABALIYOR

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistinlilerin Gazze Şeridi ya da Batı Şeria’dan tehcirine yönelik her türlü girişimi, kararlı bir şekilde reddetmektedir. Filistinlilerin kendi toprakları için verdiği onurlu mücadeleyi desteklemektedir. Türkiye, Gazze şeridine yönelik ağır bombardımanın derhal durdurulması, sivillerin zarar görmemesi ve Gazze’ye insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması için çabalarını aralıksız sürdürmektedir. İsrail propagandasının ürünü olan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1911378224505889062

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