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 | Murat Makas

DMM'den 'Türkiye’deki protestoları haberleştirdiği için BBC Muhabiri Lowen sınırdışı edildi' iddialarına cevap

İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), BBC News muhabiri Mark Lowen'ın İstanbul'daki protestoları haberleştirdiği için sınır dışı edildiği iddialarına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, ''BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin, "gazetecilik faaliyetleri yürütmek ve protesto haberleri yapmakla" bağdaştırılması dezenformasyondur.'' denildi.

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DMM'den 'Türkiye’deki protestoları haberleştirdiği için BBC Muhabiri Lowen sınırdışı edildi' iddialarına cevap
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 22:57

BBC muhabiri Mark Lowen İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan protestoları yakından takip etti. Ancak Gezi Parkı eylemlerinde olduğu gibi Batı medyasının bazı muhabirlerinin provokasyon yaptığı yönünde haberler çıktı. İletişim Bakanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin, "gazetecilik faaliyetleri yürütmek ve protesto haberleri yapmakla" bağdaştırılmasına yönelik açıklama yaptı.

AKREDİTASYON EKSİKLİĞİ

DMM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

BBC News muhabiri Mark Lowen'ın sınır dışı edilmesinin, "gazetecilik faaliyetleri yürütmek ve protesto haberleri yapmakla" bağdaştırılması dezenformasyondur.


Bilindiği üzere Türkiye’de görev yapan yabancı basın mensuplarının daimi ve geçici akreditasyon işlemleri Basın Kartı Yönetmeliğinin 9, 39 ve 40'ıncı maddeleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Usulüne uygun başvuru yapmayıp ülkemize gelerek mesleki faaliyetlerde bulunan basın mensuplarına, idari tedbirler uygulanmaktadır.

BİLDİRİMDE VE BAŞVURUDA BULUNMADI

Birleşik Krallık uyruklu BBC çalışanı Mark Lowen, Başkanlığımıza hiçbir bildirimde ve akreditasyon başvurusunda bulunmaksızın İstanbul’a gelerek haber faaliyetlerinde bulunmuş ve bu kapsamda kendisi hakkında idari işlem başlatılmıştır.


Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

https://x.com/dmmiletisim/status/1905342993533730961

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