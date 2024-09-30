Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Önleminizi alın!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı

30 Eylül 2024 23:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:30

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Iğdır, Kars ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 60-80 km hızla, yüksek ve dağlık kesimlerde ise yer yer 70-90 km hızla esmesi bekleniyor…