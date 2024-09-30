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Meteoroloji'den Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Önleminizi alın!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı
30 Eylül 2024 23:25 - Güncelleme : 30 Eylül 2024 23:30
Meteoroloji&#039;den Doğu Anadolu&#039;da 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı: Önleminizi alın!

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Iğdır, Kars ve Ağrı'da yarın kuvvetli fırtına beklendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden saatte 60-80 km hızla, yüksek ve dağlık kesimlerde ise yer yer 70-90 km hızla esmesi bekleniyor…

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü, Iğdır, Kars​ ve Ağrı’da kuvvetli fırtına​ beklendiğini duyurdu. Bu nedenle, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu'da 3 il için kuvvetli fırtına uyarısı - 1. Resim

“DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUN”

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, yarın bölgede fırtına beklendiği belirtilerek, “Bölge genelinde (Iğdır, Kars, Ağrı) rüzgarın yarın (01.10.2024 Salı) güney ve güneybatı yönlerden fırtına (60-80 km/saat), bölgenin yüksek ve dağlık kesimlerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.

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Kaynak: tgrthaber.com, İhlas Haber Ajansı
fırtınakarsAğrı

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Ahmet30 Eylül 2024 23:31

Kuvvetli rüzgarlar hiç hoş olmaz özellikle de böylesi soğuk havalarda dikkatli olmamız gerek. Umarım herkes kendini güvende tutar

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