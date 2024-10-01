Doğuma 10 gün kala hırsızlık! Hem de polisin evini soydu

01 Ekim 2024 13:26 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:29

Samsun'da doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen hamile kadın, kocası ve arkadaşı hırsızlık yaparken yakalandı. Şahıslar polis memurunun evinden silah ve 200 bin liralık ziynet eşyası çaldı.

Atakum​ ilçesi Esenevler Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık​ olayı şaşkına çevirdi. 9 aylık hamile Sultan K., dini nikahlı eşi Bilal E.Ö. ile yine hırsızlık suçundan çok sayıda suç kaydı bulunan Raziye Y. polis memurunun evinden hırsızlık yaptı. Hırsızlar memurun evinden tabanca ve 200 bin değerinde ziynet eşyası çaldı.

Ekipler yaptığı incelemede hırsızların, 9 aylık hamile 19 yaşındaki Sultan K., dini nikahlı eşi Bilal E.Ö., Raziye Y. ve akrabası Samet K. olduğunu tespit etti.

DOĞUM 10 GÜN KALA HIRSIZLIK YAPTI

Sultan K., Bilal E.Ö. ve Samet K., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu Samsun'da, Raziye Y. ise Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Doğumuna 10 gün kaldığı öğrenilen Sultan K. ile Bilal E.Ö., Raziye Y. ve Samet K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Raziye Y.'nin 4 aylık bebeği kucağında adliyeye gelmesi dikkat çekti.