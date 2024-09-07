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Doğumda dehşet: Yeni doğan bebeklerini eve getirince fark ettiler! Hastane gizledi, darp raporuyla tespit edildi

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Eylül 2024 22:00 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 22:12

Aydın'da sezaryen doğumla bebeklerini kucaklarına alan Tay ailesi eve geldiklerinde dehşeti yaşadı. Yeni doğan bebeklerinin kafasında tam 6 dikiş fark eden aile ne olduğunu araştırmaya başladı. Hastaneye giden aile doğumda neler olduğuna dair net bir yanıt alamadı. Aile darp raporu alarak konuyu araştırmaya başladı.

Aydın Didim ilçesinde yeni doğan bebekleriyle taburcu olduktan sonra eve giden Hayriye ve Yunus Tay çifti kafasındaki 6 dikişi görünce neye uğradığını şaşırdı. Selim ismini verdikleri bebekle yeniden hastanenin yolunu tutan aile sorumlulardan bebeklerine ne olduğuyla ilgili aydınlatıcı bir yanıt alamadı. Darp raporu çıkaran aile suç duyurusunda bulundu.

Doğumda dehşet: Yeni doğan bebeklerini eve getirince fark ettiler! Hastane gizledi, darp raporuyla tespit edildi - 1. Resim

"DOĞUM RAPORU BİLE VERMEDİLER"

Bir hafta önce Didim Devlet Hastanesi'nde doğan Selim Tay ismi verilen bebeğin babası Yunus Tay yaşananları şöyle aktardı:

"31 Ağustos Cumartesi sabah 8.40'ta doğum gerçekleşti. Hafta sonu araya girdiği için 3 Eylül Pazartesi akşam üzeri 16.15'te taburcu edildik. Taburcu edilmeden hemen önce hemşirelerin 'Bebeğin kafasına dikkat edin 1 hafta yıkamayın' demesi üzerine bebeğimizin kafasına dikiş atıldığı söylemek zorunda kaldılar. Bebeğimizin kafasında 6 dikiş var. Doğum yapan doktorun izne ayrılması nedeniyle bebeğimizin doğum raporunu bile vermediler. Sağlık Bakanlığı'nda tanıdığımız olduğu için baskıyla doğum belgesini alabildik. Ardından polis gözetiminde aynı hastanede bebeğimize darp raporu aldık. Ardından karakola giderek şikâyette bulunduk. Doğum belgesi, darp raporu gibi tüm belgelerimizle birlikte avukata giderek adlı işlem başlattık” 

Doğumda dehşet: Yeni doğan bebeklerini eve getirince fark ettiler! Hastane gizledi, darp raporuyla tespit edildi - 2. Resim

Doğumda yer alan tüm çalışanlardan şikayetçi olan ailenin bildirimi işleme alındı. Adli ve idari olarak soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ayşe 7 Eylül 2024 22:04

Bu nasıl bi durum ya, bebeklerine kavuşmuşlar ama kafasında dikişle gelmiş

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