Doktor Ender Saraç, oğluna ‘cinsel istismar’ suçundan beraat etti! Kendini bu sözlerle savundu

03 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 11:21

Doktor Mehmet Ender Saraç hakkında, 13 yaşındaki oğlu M.S.’ye ‘cinsel istismar’ uyguladığı iddiasıyla açılmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da dahil olduğu davada bugün karar açıklandı.

BERAAT TALEP ETTİ

Duruşmada savunma yapan sanık Ender Saraç’ın avukatı Altın Mimir, ‘’İddia makamının mütalaasına katılmıyoruz. Bu yargılamanın en büyük mağdurları müvekkilim ve müşterek çocuktur. Müvekkilim boşanma davası açtıktan hemen sonra ortaya delil oluşturmak için çocuk kullanılmıştır. Müvekkilim maddi ve manevi olarak çok mağdurdur. Bu iftiradan kurtulmasını ve hakkında beraat kararı verilmesini talep ederim’’ dedi.

"BEN BU SUÇU ASLA VE ASLA İŞLEMEDİM"

Son sözü sorulan sanık Ender Saraç, ‘’Ben bu suçu asla ve asla işlemedim. Bir komploya kurban gittim. Beraatımı talep ederim’’ ifadelerini kullandı.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ender Saraç’ın üzerine atılı suçun işlenmediğinin sabit olması gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin 5 Aralık 2023’de öğrenim gördüğü okul idaresinin tutmuş olduğu tutanakların polise bildirilmesiyle soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, mağdur M.S.’nin şeref ve namusunu ilgilendiren bir konuda şüpheli Mehmet Ender Saraç’a iftira atmasını gerektirir ciddi bir neden bulunmaması, aralarında daha önceden husumet olmaması, mağdurun olayı okuldaki öğretmenlerine anlatmış olması, annenin sonradan olaya dahil olması ve öğretmenlerine açılan çocuğun ifadelerinin yönlendirme etkisinde olduğu ya da kurgudan ibaret olduğu ihtimalinin olmaması, bu gerekçeyle ise mağdurun ilk verdiği ifadenin samimi ve gerçeği yansıtır mahiyette olduğuna kanaat getirildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Mehmet Ender Saraç’ın ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.